Cenário global do arroz, selo da carne do pampa gaúcho e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O cenário global do mercado de arroz e o selo da carne do pampa gaúcho foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (1º), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A semana marcou a abertura oficial da colheita do arroz em um momento delicado para a cultura. Embora tenha apresentado reação recente, o preço da saca pago ao produtor segue abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal. Sobre essa conjuntura e o cenário internacional do mercado do cereal, falou Felippe Serigati, pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getulio Vargas.
- Durante o evento, também foi apresentada aos produtores a Indicação Geográfica da Carne do Pampa Gaúcho, apontada como alternativa de renda e de agregação de valor dentro do próprio território. Sobre o tema, falou Custódio Magalhães, presidente da Associação dos Produtores de Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional (Apropampa), entidade que detém a certificação.