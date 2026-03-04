Antes do verão acabar, agricultura familiar ganha nova vitrine em Torres

Na quarta e quinta-feira, as bancas estarão abertas das 8h às 20h, e na sexta-feira, das 8h às 13h. Jefferson Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Perto do final do verão, a agricultura familiar terá novo espaço para mostrar, mais uma vez, o sabor da sua produção ao litoral gaúcho. Desta quarta (4) até sexta-feira (6), em Torres, a Associação dos Amigos da Praia de Torres (SAPT) abre as portas para 30 agroindústrias familiares durante a Assembleia de Verão da Famurs, evento que reúne prefeitos e vice-prefeitos de todo o Estado.

Pela primeira vez, queijos, embutidos, mel, panificados, sucos e conservas dividirão presença com debates políticos nesta edição. A iniciativa partiu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), que nos últimos anos tem apostado na ampliação da presença da agricultura familiar em eventos.

— Nossa ideia foi trabalhar a diversidade. Mesmo com um número enxuto de empreendimentos, o público terá contato com a pluralidade da agricultura familiar gaúcha — explica Jocimar Rabaioli, assessor de Política Agrícola e Agroindústria da Fetag-RS.

E a proposta vai além da vitrine física. O espaço também contará com ações da Feira Digital Sabor Gaúcho, plataforma que impulsiona a comercialização online das agroindústrias familiares.

Na quarta e quinta-feira, as bancas estarão abertas das 8h às 20h, e na sexta-feira, das 8h às 13h.