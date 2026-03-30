Abertura do Chile para carne bovina com osso do RS reforça expectativa por novas conquistas

Mais do que a quantidade a ser exportada para o país chileno, é a perspectiva que se abre a partir desse primeiro passo em relação à proteína bovina. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Quase cinco anos depois de ser reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação, o Rio Grande do Sul colhe a primeira conquista para a carne bovina, com a abertura do Chile paro o produto com osso. E reforça a expectativa de que mais portas se abram a partir de agora. O Japão é um destino cobiçado e tem missão prevista para o Brasil.

Sobre a possibilidade de o Rio Grande do Sul embarcar, a partir de agora, carne bovina com osso e miúdos para o Chile, o diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria Estadual da Agricultura, Fernando Groff, afirma:

— Abre mais uma frente. É simbólico. Agora, podemos também levar esse tipo de produto.

Avaliação semelhante à do presidente do Sindicato das Indústrias de Carne Bovina do RS (Sicadergs), Ivon Silva. Mais do que a quantidade a ser exportada para o país chileno, é a perspectiva que se abre a partir desse primeiro passo em relação à proteína bovina que empolga.

— É muito importante, carne com osso é um mercado a mais — diz Silva, acrescentando que a decisão chilena pode levar a um efeito de outros países também abrirem suas portas ao produto brasileiro.

Outro simbolismo, nesse caso, está no fato de que a retirada da vacina põe o ônus do cuidado sobre o rebanho bovino (que é o imunizado contra a doença), mas as primeiras aberturas de mercado costumam ser para a carne suína. Essa é a primeira abertura que beneficia embarques da carne bovina.

Nova missão

Uma auditoria japonesa Japão no Brasil está prevista para abril. Uma comitiva do pais asiático já havia percorrido, em junho do ano passado, os três Estados do Sul.

Na ocasião, os técnicos visitaram o posto de fiscalização do Vigiagro em Uruguaiana. Também conheceram o Programa Sentinela e as ações de vigilância e mitigação de riscos do serviço veterinário oficial do RS.