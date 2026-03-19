A uva espanhola que dá sabor de novidade para vinícola gaúcha (e exclusividade no Brasil)

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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