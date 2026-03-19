A uva espanhola que dá sabor de novidade para vinícola gaúcha (e exclusividade no Brasil)

Coincidência: variedade tem o mesmo nome de linha de espumantes da marca Valtencir Gama / Arquivo Pessoal

A combinação entre nome e variedade renderá uma novidade singular à safra deste ano da Altos Paraíso Vinhedos, de Camaquã. É quando entrará no mercado o vinho branco produzido com a uva cayetana blanca, cultivar de origem espanhola e cultivo inédito no Brasil. Com isso, adiciona o rótulo à produção total da propriedade, localizada Encosta da Serra do Sudeste.

Em 2026, a colheita deve chegar a 50 toneladas de todas as variedades da da fruta cultivadas, volume 25% maior do que o do ano passado.

— É mais uva e com qualidade, porque o clima ajudou muito — explica Valtencir Gama, sommelier e proprietário da Altos Paraíso.

E com o sabor singular do terroir da região, que tem como característica amplitude térmica e tempo mais seco, com menos umidade, o que resulta em "uvas mais sãs, sadias e com maturação plena", que vão do espumante ao vinho tranquilo".

No caso da variedade cayetana, foi a coincidência com o nome de uma linha da vinícola que despertou a atenção de Gama, durante uma pesquisa. O nome Cayetana foi escolhido para identificar os espumantes, em homenagem à esposa de Bento Gonçalves, já que a propriedade é próxima, quase lindeira ao local onde viveu um dos líderes da Revolução Farroupilha.

No caso da uva cayetana blanca, vai render um vinho tranquilo. Serão em torno de 1,3 mil garrafas, que foram vinificadas anteriormente, mas agora estreiam nas prateleiras de vendas e menus de restaurantes.

— São vinhos autorais e premium —acrescenta Gama.