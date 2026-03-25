A edição 2026 do South Summit começou com uma novidade: a trilha do agro. A iniciativa concentrou uma programação de debates voltados ao setor no espaço Corner Stage. Foi a primeira vez que se teve essa concentração de conteúdos voltados ao setor produtivo, que é carregado de inovação.

— Acho que a lógica é essa, dada a importância do agro no Estado, no Brasil, de termos um espaço (no South Summit). Porque inovação, tecnologia, startup, financiadores, tudo tem nesse setor, é um ambiente ávido por tecnologia — afirma Donário Lopes de Almeida, curador da trilha do agro.

Um dos palestrantes que passaram pelo espaço, Vinicius Faião, diretor de licenciamento de soja da Bayer acrescenta outra importância da trilha do agro no South Summit:

— É a oportunidade trazer para um público não só do agro informações sobre os benefícios da biotecnologia.

Para Donário, a experiência de 2026 "foi um sucesso".

— É a trilha do agro na esquina do South Summit — brincou, em alusão à trilha do agro.

E entende que "há espaço para crescer", até mesmo ter um galpão voltado às inovações e conteúdos do setor.

Cinco temas para entender o agro do futuro

South Summit 2026 inaugura espaço para debates voltados ao agro. Nani ArtClub / Especial

A trilha do agro teve foco em cinco grandes temáticas: insumos e biotecnologia, bioenergia, robotização e evolução das máquinas agrícolas, transformação digital da gestão rural e financiamento e crédito.

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