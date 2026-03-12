A comemoração de venda fechada de máquinas agrícolas que chega pelo "ar"

A ideia que mistura tecnologia e tradição foi testada pela primeira vez na Agrishow, em Ribeirão Preto, em 2022. Bruna de Souza / Massey Ferguson/ Divulgação

Vocês está em um estande de máquinas agrícolas e, de repente, a narração típica de rodeio "invade" as caixas de som. Pelo ar, um drone avança carregando duas sacolas. É assim que começa a comemoração tecnológica de uma venda fechada.

O uso do equipamento para a entrega de um mimo é acompanhado da narração de Rodrigo Santana e é colocada "em pista" pela Massey Fergusson para marcar o fechamento de um negócio. Celebrar esse momento é uma tradição que se repete em outros estandes, com formatos variados.

No caso da fabricante, que faz parte do porfólio da AGCO, a ideia que mistura tecnologia e tradição foi testada pela primeira vez na Agrishow, em Ribeirão Preto, em 2022.

No ano seguinte, ganhou mais espaço para a edição da Expodireto Cotrijal. E passou a entrar na rotina da comemoração.