A comemoração de venda fechada de máquinas agrícolas que chega pelo "ar"

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Com narração típica de rodeio
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Gisele Loeblein

Direto de Não-Me-Toque (RS)

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