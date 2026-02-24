Vindima de Otávio Rocha, em Flores da Cunha, vira cenário de livro infantil

Todo o enredo é ambientado na época da colheita da uva, período emblemático para a cidade. Maurício Rech / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com parreiras carregadas de uva e movimentação típica da colheita, a vindima de Otávio Rocha, no interior de Flores da Cunha, na Serra, virou plano de fundo de um livro infantil. É o Uma Aventura na Vindima, obra com mil exemplares que começou a ser distribuída a alunos do ensino fundamental da rede pública do município, durante a Fecouva.

A obra é assinada por Maurício e Carolina Rech, criadores do projeto Maurícios Imaginários, que nasceu de uma virada pessoal e profissional.

— No final de 2014, encerrei minha carreira como diretor executivo de clubes. Queria encontrar um propósito real, algo que me permitisse estar perto das pessoas e deixar um legado, uma contribuição social — conta o autor.

Maurício encontrou nos livros infantis uma forma de ampliar um trabalho voltado a causas humanitárias. Desde 2016, o projeto já lançou seis títulos, sempre abordando temas socioemocionais, valores humanos e inclusão. A proposta é trabalhar, de forma leve e acessível, questões como empatia, responsabilidade ambiental e regulação das emoções.

A conexão com Flores da Cunha surgiu depois da experiência bem-sucedida em 2022, quando, a convite, escreveu Uma Aventura em POA, em celebração aos 250 anos de Porto Alegre — obra que depois ganhou versão em animação em plataforma de streaming.

— A filha da presidente da Fecouva entrou em contato com o livro e perguntou para ela: por que não fazer uma aventura aqui? — relembra.

A obra é assinada por Maurício e Carolina Rech, criadores do projeto Maurícios Imaginários. Maurício Rech / Divulgação

A história fala sobre um grupo de amigos percorre quatro pontos históricos e, ao longo do caminho, enfrenta desafios atuais, como o descarte inadequado de lixo, o desperdício de água e a necessidade de equilíbrio emocional diante de conflitos. Todo o enredo é ambientado na época da colheita da uva, período emblemático para a cidade.