Por que o Brasil busca chegar em 2030 com 30 milhões de ovinos

Bruno Todeschini / Agencia RBS

É sob o comando de um gaúcho que o Brasil vai atrás da meta de multiplicação do seu rebanho de ovinos e caprinos. Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Edemundo Gressler agora também responde pela câmara setorial no âmbito federal dedicada a essas atividades.

Entre as ações a serem desenvolvidas está essa de ampliação do rebanho, para 30 milhões de ovinos e 16 milhões de caprinos. Atualmente, segundo o IBGE, são 21, 86 milhões e 13,29 milhões de exemplares desses animais criados em todo o país.

O crescimento tem como objetivo atender a uma demanda crescente por carne e, também, uma recuperação do mercado da lã.

– O momento da ovinocultura é muito propício – afirma Gressler.

Para alcançar o resultado desejado o presidente destaca que será preciso se profissionalizar "ainda mais", para melhorar os índices reprodutivos.

Atualmente, os maiores rebanhos de ovinos estão no Nordeste. Conforme dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE de 2024, dos 10 maiores contingentes da espécie, seis estão nessa região. Na lista dos três primeiros, em número de animais estão Bahia (5,14 milhões), Pernambuco (3,94 milhões) e Rio Grande do Sul (2,97 milhões).

– No Rio Grande do Sul, há a sazonalidade, nossas ovelhas têm um período reprodutivo, com nascimento em abril, maio e junho. No nordeste, não, estão aptas à reprodução de janeiro a janeiro – explica o presidente da Arco da Câmara Setorial, em relação às particularidades na produção em cada região.

Desenvolvida no RS, a ovinocultura mudou de perfil a partir de transformações do mercado. Nas décadas de 70 e 80, o Estado chegou a ter um rebanho superior a 11 milhões de cabeças, com foco na produção de lã.

O advento da lã sintética mudou esse panorama. Sobre o desafio de estar à frente da câmara setorial, Gressler avalia:

– É uma tarefa e tanto.