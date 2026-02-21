Tempo seco no RS afeta a alimentação de animais, com impactos à pecuária 

Falta de chuva afeta pastagens no interior do Estado. Paulo Pires / Arquivo Pessoal

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Embora mais evidente nas lavouras, a estiagem também afeta a pecuária no Rio Grande do Sul. Se na agricultura a falta de chuva regular gera um impacto visual e quase imediato, nos campos da criação de gado os efeitos aparecem de forma mais gradual. O cenário, no entanto, não é menos preocupante, alertou a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antônia Scalzilli, à coluna:

— As pastagens mostram redução de massa verde e queda na qualidade nutricional. Com temperaturas elevadas, o ganho de peso diminui, e o ciclo produtivo se alonga. Ou seja, o boi demora mais para chegar ao abate e afeta todo a cadeia produtiva, do produtor ao frigorífico.

Além disso, quando culturas como soja e milho sofrem quebra, o reflexo chega ao cocho. Afinal, com menor oferta e preços pressionados, o custo da ração do animal aumenta.

Em São Gabriel, o produtor Alex Silveira acompanha o céu com expectativa:

— Está tudo seco. Já tem lugares sem água. O campo secou, a pastagem secou.

Na propriedade de Alex Silveira, no interior de São Gabriel, a pastagem já é afetada pela falta de chuva. Alex Silveira / Arquivo Pessoal

Na sua propriedade, onde mantém 478 cabeças entre gado jovem e adulto, choveu apenas 37 milímetros desde 20 de janeiro. A última precipitação foi de apenas cinco milímetros.

Para evitar problemas maiores, ele contratou uma máquina escavadeira para ampliar bebedouros e açudes. A seca anterior, que se estendeu de novembro a abril, deixou marcas profundas. Dezessete animais morreram, entre adultos e jovens. Outros perderam peso.

Entre as estratégias que estão sendo adotadas por produtores estão o uso mais intenso de suplementação, a venda antecipada de animais para aliviar a pressão sobre o pasto e maior cautela na reposição do rebanho.

— Ainda é cedo para falar em números de perdas, mas é um sinal amarelo. Se a estiagem continuar, pode haver impacto na oferta de animais terminados (que estão prontos para abate) — afirma a dirigente.