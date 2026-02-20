O que o setor de uva reivindicou a Alckmin em Caxias do Sul

Alckmin marcou presença no evento realizado em Caxias do Sul, na Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Antes da abertura da 35ª edição da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, o setor vitivinícola gaúcho aproveitou a vitrine da celebração para tratar de temas estruturais. Representantes entregaram ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, um documento com reivindicações consideradas estratégicas para a competitividade do setor.

Entre os pontos centrais do ofício está a regulamentação do Imposto Seletivo dentro da Reforma Tributária. O setor defende que as futuras alíquotas não penalizem vinhos e espumantes nacionais, sob risco de comprometer competitividade frente a importados. A preocupação é de que um aumento expressivo de carga tributária poderá elevar custos, reduzir margens e afetar desde o pequeno agricultor até as vinícolas exportadoras.

Outro tema sensível envolve o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Entidades do setor, entre elas, o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), pedem instrumentos que assegurem condições equilibradas de concorrência. Produtores europeus contam com políticas de subsídios e apoio estatal, o que pode criar assimetrias se não houver mecanismos compensatórios para a produção brasileira.

A informalidade também entrou entre as reivindicações. O combate ao mercado ilegal de vinhos e espumantes — contrabando, descaminho e falsificação — aparece como prioridade.

No crédito rural, o pedido mira o próximo Plano Safra. O setor propõe atualização dos limites de financiamento e dos critérios do Pronaf, com ampliação de tetos para industrialização e cooperativismo, além da elevação do limite de renda para enquadramento na agricultura familiar. A leitura é de que os atuais parâmetros já não acompanham a realidade de custos e investimentos exigidos pela atividade.