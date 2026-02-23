O que fez o preço do ovo subir, após cinco meses em queda

Reação do valor já foi percebida, aponta Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav). Manoel Petry / ABPA / Divulgação

Se o comportamento da primeira quinzena se mantiver, fevereiro deve se consolidar como o mês de reação no preço do ovo. Acompanhamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP mostra que depois de acumular queda por cinco meses consecutivos, o valor da proteína, nas regiões pesquisadas, subiu em relação ao de janeiro. Em algumas, mais de 40%. Equilíbrio entre oferta e demanda é apontado como motivo para essa sustentação, mesmo depois da entrada na segunda quinzena do mês, quando o consumo costuma perder força.

No Rio Grande do Sul, segundo José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), a reação começou a ser percebida já na segunda quinzena de janeiro.

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O momento, confirma, é de recuperação das quedas verificadas “no final de dezembro e início de janeiro”, período em que o consumo da proteína cai, em razão das férias e paradas coletivas, além da diversificação na alimentação.

— E, agora, pós-Carnaval e com a volta às aulas, temos uma retomada a mais no consumo — acrescenta Santos.

O apetite em alta é um fator que deve contribuir para a sustentação desse movimento nos preços. Outro ingrediente que tende a aumentar, de forma gradual a demanda pela proteína é a Quaresma, período iniciado no último dia 18. Na época, o ovo costuma ganhar ainda mais espaço à mesa dos brasileiros que seguem a tradição religiosa.

O presidente da Asgav explica que a exportação tem interferência tímida na oferta interna (o percentual embarcado pelo Brasil é de 1,5% do total da produção), mas influencia o mercado. No lado da produção, no entanto, o RS pode ter impactos das recentes ondas de calor, que costumam reduzir a produtividade das aves.