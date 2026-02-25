O que esperar das medidas de apoio ao arroz que serão anunciadas nesta quinta

Um bom volume para ser negociado por meio dessas modalidades de apoio é estimado em torno de 500 mil toneladas, segundo a Federarroz-RS. Paulo Rossi / Divulgação

Em meio à cerimônia de abertura da oficial da colheita de arroz, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sinaliza para esta quinta-feira (26) o anúncio de medida de apoio ao setor. O que se busca são mecanismos capazes de ajudar a escoar a nova safra, enxugando a oferta e garantindo o preço mínimo.

Dados divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea)/Esalq/USP mostram que na parcial do mês de fevereiro há uma leve elevação dos preços ao produtor, de 2,18%, em relação ao mês de janeiro. Ainda assim, o valor de R$ 54,54 é R$ 9,2 abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal. É em razão dessa diferença que os prêmios para escamento do produto (PEP) e equalizador pago ao produtor (Pepro) vinham sendo solicitados pelo setor.

Um bom volume para ser negociado por meio dessas modalidades de apoio é estimado em torno de 500 mil toneladas, segundo a Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS). É pouco provável, no entanto, que se concretize, considerando o orçamento disponível, que seria em torno de R$ 100 milhões, não exclusivos para o cereal.

Outra possibilidade seriam as Aquisições do Governo Federal (AGFs), em que a compra é feita pela Conab (com outros R$ 200 milhões programados). Ambos recursos fazem parte da chamada Política de Garantia de Preços Mínimos, criada com o objetivo de equilibrar valores ao produtor, quando ficam abaixo do mínimo fixado para cada safra.

Apesar dessa recuperação registrada pelo índice Cepea para as cotações em fevereiro, os preços ainda estão 43% menores do os de fevereiro de 2025.

O apoio a ser anunciado é importante no momento em que se abre a colheita. É provável que não venha no tamanho desejado, mas de toda forma traz um suspiro no momento em que é dada a largada da colheita. É o remédio tópico para uma crise que exige ações variadas para ser eliminada.

É por isso que outras iniciativas, de médio e longo prazo, como antecipou a coluna, são igualmente buscadas, para deixar o arroz no ponto certo da rentabilidade.