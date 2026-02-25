Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Alívio dos sintomas
Notícia

O que esperar das medidas de apoio ao arroz que serão anunciadas nesta quinta

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) fará divulgação na abertura da colheita do arroz, em Capão do Leão

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS