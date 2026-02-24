Como a carne e a energia podem ajudar a "salvar" a lavoura de arroz

Abertura da Colheita do Arroz terá anúncio de medida de apoio ao arroz nesta quinta (26). Jô Folha / Divulgação

O que fez um evento do arroz ser o local escolhido para o lançamento de uma campanha inédita sobre a produção de carne de qualidade (e com identidade) no Rio Grande do Sul? A resposta está na ponta da língua da presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antonia Scalzilli:

— Temos batido muito na integração lavoura-pecuária. Quando bem feita, realmente é um sucesso. Neste momento ainda mais, temos falado muito na crise da agricultura, e a pecuária vem como essa possibilidade.

Com o slogan Diferente, uma homenagem à carne gaúcha, o vídeo de cerca de dois minutos aguça o paladar, mas também desperta a emoção "do jeito gaúcho" de produzir carne — e de fazer churrasco. A peça, aliás, foi produzida a partir de recursos do Fundocarne, um fundo privado que conta com a contribuição voluntária de pecuaristas e de R$ 0,50 por animal abatido nos frigoríficos que integram a iniciativa.

A integração da atividade arrozeira com a pecuária é uma das alternativas buscadas para tirar o produtor do cereal da crise que de tempos em tempos assombra a sua lavoura. Outras possibilidades são pensadas e começam a ter a viabilidade levantada.

Como, por exemplo, o uso do cereal para a produção do combustível. E outras utilidades que começam a ser mapeadas a partir desta quinta-feira (26), quando a Embrapa apresenta na reunião da câmara setorial do arroz a proposta de pesquisa com esse objetivo. A iniciativa, reforça Henrique Dornelles, presidente da câmara, será tocada a muitas mãos.

— É algo de longo prazo. Não vamos resolver a vida do ano que vem. Não nos interessa aprofundar o etanol se algo nos estudos preliminares nos indicar que não vai rola — pondera Dornelles.

Para as urgências que existem na atividade, ações pontuais são buscadas. Também nesta quinta-feira (26), a Companhia Nacional de Abastecimento anunciará medidas de apoio à comercialização do arroz, dentro da programação da 36ª Abertura da Colheita, em Capão do Leão. O volume e as ferramentas escolhidas para ajudar no escoamento da safra que começa a ser colhida serão então detalhados.

Seja no imediato, na integração ou no longo prazo, a produção de arroz gaúcha busca o equilíbrio necessário para a manutenção de qualquer atividade.

Assista à campanha