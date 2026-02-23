Medidas de apoio à comercialização do arroz podem sair na abertura da colheita

No ano passado, a produção de arroz brasileira cresceu em relação ao ciclo anterior, chegando a 12,76 milhões de toneladas. André Mattos / Divulgação

A negociação em andamento e a presença do presidente da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, na 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas ampliam a expectativa pelo anúncio de medidas de apoio. Representantes do setor buscam ferramentas como as do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) e do Prêmio para Escoamento da Produção (PEP) para ajudar a equilibrar o mercado.

Embora tenha acumulado uma alta de 2,31% no mês, a cotação da saca de arroz segue abaixo do preço mínimo — que é de R$ 63,74 para a safra 2025/2026, que começará a ser colhida.

— Ter esses mecanismos é importante por dois motivos: faz com que tenhamos um fluxo maior de exportação e com que se reumenere melhor o produtor — observa Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS).

O dirigente diz que um bom volume para as medidas de apoio seria o de 500 mil toneladas, mas isso depende de orçamento.

— Importante frisar que é para a safra nova, não para a de 2025 — destaca Nunes, sobre o apoio agora buscado.

No ano passado, a produção de arroz brasileira cresceu em relação ao ciclo anterior, chegando a 12,76 milhões de toneladas. O consumo, conforme dados da Conab, ficou em 10,5 milhões de toneladas, resultando em um estoque final de 2,2 milhões de toneladas. A oferta maior do que a demanda, somada a outros fatores, acabpu fazendo o preço do cereal despencar.

Para tentar tirar a pressão do mercado, foram realizadas rodadas de PEP e Pepro para a produção da safra 2025.

Agora, as tratativas junto à Conab são para a colheita que se inicia. O órgão confirma para a quinta-feira (26) a vinda de Pretto. Ainda não há maiores detalhes sobre a agenda em si.

Além das ações pontuais, a abertura da colheita do arroz também vai marcar o início dos trabalhos para avaliação de novos usos do arroz, incluindo a produção de etanol. O tema é um dos que estarão na pauta da reunião da Câmara Setorial do Arroz, marcada para a quinta, dia 26.