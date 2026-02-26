"Fundopem" da irrigação estará na pauta da Fiergs para os candidatos ao governo do RS

Expoagro Cotricampo, que se estende até este sábado (28), em Campo Novo, tem espaço voltado às tecnologias de irrigação. Gisele Loeblein/ Agencia RBS

Com o Rio Grande do Sul mais uma vez impactado pela falta de chuva na produção, o tema da irrigação volta a emergir. A soja, principal cultura de verão, tem apenas 3,8% da área com o uso do sistema. Uma das propostas, já apresentada, para fazer a ferramenta expandir será reforçada na pauta que a indústria gaúcha apresentará aos candidatos ao governo do Estado. É a da criação de um "Fundopem" da irrigação.

— Eu lembro todo dia do projeto — afirmou à coluna o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

Construída em 2023, a ideia traz um sistema de incentivo ao produtor nos moldes do Fundopem. Prevê a concessão de crédito presumido em ICMS para o produtor, que também poderia transferi-lo para fornecedores de máquinas e insumos, compradores ou empresas.

— Se o agricultor não tiver renda perene, não adianta ter um benefício no início (do investimento em irrigação). Ajuda, mas depois o produtor não tem garantia para pagar as prestações. Com a proposta, todos os anos, teria um retorno do investimento, que daria para pagar a prestação — explica Bier sobre o projeto.

O dirigente cita que, de 2020 a 2025, o Estado deixou de arrecadar R$ 10 bilhões com a seca, "só na produção". Neste ano, para além da chuva irregular e mal distribuída, outros fatores têm pesado para achatar as margens no campo.

O juro elevado, a desvalorização das commodities, o endividamento dos produtores e a produtividade reduzida em função da dificuldade de crédito criaram uma "tempestade perfeita". Em contrapartida, o agricultor precisará de mais sacas para cobrir custos.