Do tempero ao expectorante: plantas bioativas ganham espaço na Expoagro Cotricampo

Elise Rosa mostra o espaço, onde placas indicam o benefício e o nome científico e popular das plantas. Gisele Loeblein / Agencia RBS

Separadas em ilhas, conforme a aplicação, as plantas bioativas florescem no espaço da Emater na 10ª Expoagro Cotricampo, em Campo Novo. E atraem a atenção dos visitantes da feira, que termina neste sábado (28). Extensionista rural social, Elise de Moura Rosa explica a proposta dessa área:

— É mostrar as plantas em um contexto doméstico, familiar. Trabalhar esse conceito de conhecer o que está plantando e o que vai usar.

A disposição em formato de canteiro é justamente para mostrar a viabilidade do cultivo no pátio de casas. E a organização é conforme o tipo de uso (para condimento, como expectorante, digestivas, entre outros). E ainda servem como técnica de paisagismo.

— No dia a dia, temos um trabalho permanente com as plantas —acrescenta Elise.

Também no espaço da Emater, a cozinha experimental apostou na parceria com o moinho da Cotricampo para ensinar receitas de cucas gourmet. Até a manhã desta sexta-feira (27), 120 pessoas haviam passado nas seis oficinas até então ministradas.