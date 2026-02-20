Da soja ao fertilizante: como escalada na tensão entre EUA e Irã pode afetar o agro do RS

O arrefecimento da relação entre os dois países acontece em meio a negociações para limitar o programa nuclear iraniano. Borna_Mir / adobe.stock.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A tensão entre Estados Unidos e Irã ocorre no Oriente Médio, mas os reflexos caso o conflito escale podem chegar ao Rio Grande do Sul. Principal entidade representativa do agronegócio gaúcho, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) publicou nota na quinta-feira (19) alertando justamente isso: possíveis impactos ao setor produtivo em eventual guerra.

O recrudecimento da relação entre os dois países acontece em meio a negociações para limitar o programa nuclear iraniano. Na quinta-feira (19), o presidente Donald Trump voltou a ameaçar um ataque e afirmou que “coisas muito ruins” vão acontecer com o Irã se um acordo não for fechado. Nesta sexta (20), ele confirmou que está considerando atacar o país.

Para o agronegócio gaúcho, o impacto de um conflito armado pode vir de diferentes maneiras. Na avaliação da Farsul, pode desestabilizar rotas comerciais e de logística marítima, impactar o Estreito de Ormuz, que é principal corredor de exportações de petróleo do mundo, e encarecer seguros, fretes e preços de energia globalmente, além de dificultar as exportações e importações para o Oriente Médio.

Em 2025, o Irã foi o segundo principal destino do agronegócio brasileiro em volume, com 11,5 milhões de toneladas. Milho, soja em grãos, açúcar e farelo de soja estavam no topo da lista dos embarques. No caso do Rio Grande do Sul, é o principal destino do farelo de soja exportado pelo Estado e o terceiro de soja em grãos.

— Um conflito em si também é preocupante considerando toda a região em que o Irã está. Cerca de 40% da produção de nitrogenados está ali e há diversos países que consomem a carne de frango brasileira, por exemplo — acrescenta Renan dos Santos, assessor de Relações Internacionais da entidade.

Outro ponto de atenção é a questão dos fertilizantes. O Brasil importa US$ 3 bilhões de ureia do mundo, sendo US$ 66 milhões do Irã, o que coloca o país como 10º principal fornecedor deste produto para o Brasil. Isso significa que a participação do Irã é de apenas 2,2% no valor. Neste caso, o impacto seria mais na cotação do insumo do que, de fato, no abastecimento em si.