Da soja à pecuária, o que fez a frota aeroagrícola crescer no RS

Na feira da Expoagro Cotricampo, em Campo Novo, que se estende até este sábado (28), há aeronaves expostas para visualização. Gisele Loeblein / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na 36ª Abertura Oficial da Colheita de Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão, os números não ficaram restritos ao chão das lavouras — e chegaram também ao céu. O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) apresentou, nesta quarta-feira (25), os dados mais recentes do setor: em 2025, o Brasil alcançou a marca de 2.866 aeronaves agrícolas tripuladas em operação. O total representa um crescimento de 5,25% em relação ao ano anterior, reforçando a expansão da aviação agrícola no país.

O Rio Grande do Sul aparece como o segundo Estado no ranking nacional, atrás apenas de Mato Grosso, concentrando 14% desse total. Em comparação ao ano anterior, houve um crescimento de 3,4%, com 398 aeronaves.

Diretor-executivo do Sindag, Gabriel Colle resume o cenário em uma palavra: eficiência. Com o produtor pressionado por custos e margens cada vez mais apertadas, a aviação ganhou espaço pela capacidade de escala em todo o Brasil:

— A tecnologia evoluiu, o produtor entendeu o ganho. A aviação consegue fazer mais área em menos tempo.

No caso do Rio Grande do Sul, as últimas safras foram marcadas por extremos climáticos e janelas curtas para aplicação de insumos.

— O que contribuiu com o maior uso de aviação agrícola. Em muitos momentos, era o único jeito de conseguir aplicar dentro da janela ideal — explica Colle.

O avanço da soja no Estado também ajuda a explicar o crescimento da frota. A retomada de áreas e a abertura de novas fronteiras impulsionaram a demanda, já que a cultura utiliza intensamente a aplicação aérea. E houve ainda um maior trabalho na adubação de pastagens, continua Colle. De acordo com o diretor-executivo do Sindag, o setor voltou a ganhar fôlego com a melhora no valor do gado.