"Cooperativismo também é para jovem", diz gaúcha que lidera comitê no Estado e no Brasil

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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De Campo Novo (RS)

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