"Cooperativismo também é para jovem", diz gaúcha que lidera comitê no Estado e no Brasil

Vinicius está à frente do Inova Jovem e Larissa, do Geração C. Gisele Loeblein / Agencia RBS

A programação da 10ª Expoagro Cotricampo, em Campo Novo, abriu espaço, no segundo dia, para a "ala jovem", ou melhor, para a nova geração que busca seu lugar de atuação nas cooperativas. E na coordenação desse movimento no Estado e no país está uma gaúcha de 27 anos, produtora de leite em Coqueiros do Sul, no norte do Rio Grande do Sul.

— Temos de trabalhar para incentivar eventos como esse e para mostrar que o cooperativismo também é para jovem — afirma Larissa, que coordena o Geração C, como foi batizado o comitê jovem do cooperativismo.

Setor que ela conhece bem: é associada de cinco cooperativas. E tem formação em gestão nesta área. No RS, o Geração C é formado por um representante, entre 18 e 35 anos, de 54 cooperativas.

Um deles é Vinicius Camillo, também de 27 anos, que representa a Cotricampo. Engenheiro de segurança do trabalho, é também colaborador da cooperativa e tem a família produzindo soja, milho e trigo em Campo Novo:

— A nossa maior conquista é ganhar a confiança para poder implementar o que a gente propõe.

Um dos cinco eixos de trabalho do comitê de jovens do sistema Ocergs é justamente o do diagnóstico, para compilar dados que quantifiquem a representatividade buscada. Um deles é o de que chega a 23% o percentual de jovens (em 50 cooperativas pesquisadas) que fazem parte dos conselhos administrativo ou fiscal.

A quinta-feira (26) contou também com a presença de estudantes no Campo Experimental da Cotricampo, onde a feira é realizada. E na parte da tarde trouxe influenciadores do agro para contar um pouco da rotina que mistura a produção e as redes.