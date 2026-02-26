Conab anuncia medida para escoar 300 mil toneladas de arroz da safra em colheita

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

2025/2026
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Carolina Pastl

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