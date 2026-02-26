Conab anuncia medida para escoar 300 mil toneladas de arroz da safra em colheita

A 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão, encerra nesta quinta-feira (26). Jô Folha / Divulgação

No momento em que se celebra o início da entrada da safra de arroz do Rio Grande do Sul, produtores "colheram" medidas de apoio à comercialização que são do tamanho possível dentro do orçamento disponível. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou um pacote de R$ 73,6 milhões para viabilizar a aquisição e o escoamento de cerca de 300 mil toneladas de arroz da produção deste ciclo.

Como a coluna projetava, os mecanismos serão os de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) e Prêmio para Escoamento da Produção (PEP). Do total disponibilizado, R$ 61,3 milhões devem ser aplicados no Rio Grande do Sul, o que representa a potencial retirada de cerca de 250 mil toneladas do mercado gaúcho. O restante será distribuído entre os Estados de Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão.

A medida chega em um momento de forte pressão sobre os preços pagos ao produtor. Com a saca negociada abaixo do mínimo estabelecido, o reforço busca aliviar a oferta nas regiões produtoras e equilibrar preços recebidos pelo agrocultor.

— Há uma necessidade, sim, pelo preço que está se praticando no Rio Grande do Sul, para um suporte financeiro que pelo menos alivie essa situação dos produtores e para que tenhamos um escoamento da safra para que os preços possam reagir — avaliou Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz-RS).

A entidade estimava em cerca de 500 mil toneladas como um bom volume para medidas de escoamento. A quantidade anunciada se alinha ao orçamento disponível para as ferramentas e vem após rodadas de negociação com o setor produtivo e com a indústria, incluindo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz).

— Além da importância do escoamento, é também um gesto de que damos importância ao arroz. O cereal é um dos principais alimentos dos brasileiros — disse à coluna o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Ele também afirmou que é essa a primeira medida, com a possibilidade de novas serem buscadas. As operações anunciadas dependem agora da publicação de portaria interministerial para que a Conab possa divulgar os avisos com regras e datas dos leilões. A estimativa é de que as portarias levem entre 10 e 15 dias para serem publicadas.