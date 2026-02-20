Com recuo de 29% nos embarques, agro do RS vê decisão como importante, mas que precisa "vingar"

EUA são o segundo principal destino das exportações do agro gaúcho Antonio Valiente / Agencia RBS

A relevância da decisão da Suprema Corte para o agronegócio gaúcho é indiscutível. O tarifaço dos Estados Unidos produziu um efeito negativo na casa de dois dígitos nos embarques do setor. Houve uma queda de 29% em volume e de 28,9% em receita entre julho do ano passado (mês da imposição da tarifa extra) e janeiro deste ano, conforme levantamento feito pela assessoria de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do RS (Farsul).

O EUA são o segundo principal destino (considerando apenas países, sem a União Europeia enquanto bloco) das vendas externas da agroepcuária do Estado. A ressalva feita pela decisão da Suprema Corte é de que o alívio trazido deve ser passageiro, à medida que o presidente americano Donald Trump já deixou claro que haverá um contragolpe.

— A decisão não vai liquidar a capacidade do presidente de impor novas tarifas — disse o presidente dos EUA em sua manifestação.

Por isso, o assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Hein dos Santos entende que o momento pede cautela:

— É (a decisão da Suprema Corte) importante, mas temerário comemorar como algo definitivo. Sabemos que Trump é resiliente e deve sair por outro caminho.

Um dos setores mais afetados pela tarifa adicional foi o de tabaco. Tradicionalmente, 9% das exportações desse produtos tinham os EUA como destino. No ano passado, houve uma redução de 22% em razão do cenário colocado.

Em nota, o SindiTabaco, ressaltou que, desde o começo tem manifestado preocupação com os impactos da medida sobre a competitividade do tabaco no mercado americano. No comunicado, finaliza dizendo aguardar, "com expectativa, um desfecho que permita a retomada das exportações de tabaco ao mercado norte-americano dentro de sua série histórica".

— Tem uma série de produtos muito impactados: carne bovina (que depois teve a tarifa derrubada), fumo, produtos florestais, entre outros. Não sabemos o que vai acontecer logo ali na frente. É um retorno à normalidade, tomara que persista — completa Santos.