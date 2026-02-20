Com recuo de 29% nos embarques, agro do RS vê decisão como importante, mas que precisa "vingar"

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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