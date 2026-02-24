Cerveja com folha de oliveira? Abertura da colheita terá sabor de lançamento na Serra

A nova cerveja, no estilo pilsener, foi desenvolvida em parceria com a microcervejaria Stier, de Igrejinha. Rafael Hartz / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A abertura da colheita da azeitona será brindada em alto estilo na serra gaúcha a partir deste final de semana. É com o lançamento da Olivas Bier — cerveja elaborada com extratos de folha de oliveira — que o Olivas de Gramado abre a safra 2026 e a segunda edição do Festival do Azeite Nostra Oliva, a partir de 28 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, até 22 de março.

Depois de apresentar o chope de oliva, o parque avança agora para a versão engarrafada e pasteurizada. A nova cerveja, no estilo pilsener, foi desenvolvida em parceria com a microcervejaria Stier, de Igrejinha, e leva extratos de folha de oliveira que conferem notas herbáceas e frescor ao rótulo. O produto pode ser encontrado tanto na Stier quanto no Olivas de Gramado e, em algumas semanas, em mercados e boutiques de Gramado e Canela.

O público pode conhecer o pomar, participar da colheita manual e acompanhar o trajeto da fruta no lagar. Sérgio Azevedo / Divulgação

— A ideia é que as pessoas possam ir além do azeite, entendendo que a oliveira oferece uma gama de possibilidades — afirma o mestre lagareiro e azeitólogo André Bertolucci, sócio-proprietário do empreendimento.

E, se depender dos 29 hectares de olivais, haverá o que brindar. A produção, que vinha entre 20 e 22 toneladas de azeitona, deve alcançar de 30 a 35 toneladas em 2026, de acordo com Bertolucci. O frio mais intenso da Serra favorece o desenvolvimento das plantas, embora a maior umidade exija manejo rigoroso contra doenças fúngicas.

Experiência completa

A cerveja é apenas a porta de entrada para uma programação que mostra ao visitante toda a cadeia produtiva. O público pode conhecer o pomar, participar da colheita manual e acompanhar o trajeto da fruta no lagar: desde o desfoliamento e a lavagem até a extração e o envase.

O roteiro também inclui degustação sensorial harmonizada de até sete azeites, piquenique toscano com produtos locais entre as oliveiras e o já tradicional pôr do sol do parque, embalado por música ao vivo.

Os ingressos antecipados para o Festival do Azeite Nostra Oliva podem ser adquiridos por R$ 269,00 (individual- primeiro lote) no site www.olivasdegramado.com.br/nostraoliva ou diretamente na Central de Agendamentos no interior do Olivas de Gramado.

Outras inovações no radar

Além da cerveja e do chope, o parque tem uma linha de cosméticos à base de azeite e extratos de folha de oliveira, licores e até grappa de oliva. Também tem parcerias com empresas como a Tea Shop e instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para o desenvolvimento de medicamentos e ração animal.