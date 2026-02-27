Arroz gaúcho ganha versão em gelato na abertura da colheita

Ideia deu tão certo que deve entrar no cardápio da empresa. GUSTAVO VARA / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão, o arroz saiu da lavoura e foi parar no freezer. Durante os três dias de evento, encerrado nesta quinta-feira (26), o público provou 120 quilos de gelato à base do cereal, criado especialmente para a ocasião pela Gelateria Cono.

A iniciativa é do projeto Viva o RS, idealizado pela Wine Locals em parceria com o Sebrae RS, e ganhou forma no estande do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). A proposta foi apresentar o cereal sob outra perspectiva: menos commodity, mais experiência.

Em um Estado que responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz, a ação dialoga com um desafio histórico do setor de agregar valor e diversificar o consumo. E a ideia foi fugir do óbvio, conta Camile Calza, gerente de negócios da Wine Locals e uma das responsáveis pelo Viva o RS:

— O arroz está no prato do brasileiro todos os dias, mas pode ir além da combinação tradicional com feijão.

Para ganhar o gelato, o visitante precisava responder a um quiz com curiosidades sobre o grão, das propriedades nutricionais à relevância econômica para o Rio Grande do Sul.

Os 120 quilos de gelato estavam em seis versões: o clássico arroz com leite — carro-chefe da ação e disponível no cardápio da empresa — e variações com café, cacau, laranja, caramelo salgado e uma opção sem canela.

— A receptividade no evento foi tão positiva que esses sabores especiais também devem entrar no cardápio regular — adianta Leonardo Gastal, proprietário da Gelateria Cono.