RS será piloto de parceria com o Einstein Hospital Israelita para levar telemedicina ao campo

Profissionais de saúde irão oferecer consultas por telemedicina nas áreas de clínica médica, pediatria e psicologia. Senar / Divulgação

Longe dos grandes centros e perto das lavouras, o Rio Grande do Sul será o primeiro Estado a testar um novo caminho para ampliar o acesso à saúde no campo. Escolhido como piloto de uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Einstein Hospital Israelita, a iniciativa busca levar telemedicina à população rural, com o desenvolvimento de novos sistemas e modelos de atendimento. As primeiras consultas estão previstas para Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Para ampliar o acesso à medicina especializada, profissionais de saúde irão oferecer consultas por telemedicina nas áreas de clínica médica, pediatria e psicologia. A saúde mental aparece como prioridade. De acordo com o Senar-RS, é uma tentativa de minimizar os traumas deixados pela enchente de 2024, que ainda afetam comunidades rurais de diversas regiões do Estado.

As primeiras ações devem atender cerca de 1,5 mil produtores. A experiência servirá de base para a expansão do modelo a outros municípios e, posteriormente, a todo o país — ainda sem data definida.

Além das consultas médicas, a parceria contempla a capacitação multiprofissional remota das equipes de campo do Senar-RS, com orientação clínica, apoio à prevenção de doenças e monitoramento contínuo. Outro eixo do projeto é a implantação de uma plataforma eletrônica unificada de saúde, que permitirá o registro padronizado das informações, o acompanhamento dos pacientes e o mapeamento da saúde da população rural.

As ações integram o Programa Saúde no Campo, que oferece gratuitamente orientações e serviços de saúde a produtores rurais.