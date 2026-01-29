Quando o preço do café deve cair e por que não será neste ano

O Brasil é responsável por cerca de 40% da produção mundial e segundo maior consumidor do planeta. Jeff Botega / Agencia RBS

Mesmo com a indicação de uma safra maior em 2026, o consumidor não deve esperar uma queda significativa no preço do café nas gôndolas dos supermercados neste ano. A conta é simples, embora pouco intuitiva: falta café no estoque da indústria. A projeção foi apresentada nesta quinta-feira (29), junto com os dados consolidados de 2025 do setor, pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

O Brasil, responsável por cerca de 40% da produção mundial e segundo maior consumidor do planeta, atravessou um período de exaustão de estoques após cinco anos consecutivos de desequilíbrio entre oferta e demanda. Geadas e outras variações climáticas criaram um cenário em que o café colhido era torrado e moído e, em seguida, já chegava às xícaras.

— A indústria reteve o máximo que pôde, para não repassar todos os aumentos aos supermercados. As margens foram sacrificadas— resume o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Pavel Cardoso.

Nos últimos cinco anos, enquanto o preço no varejo cresceu expressivos 116%, o da matéria-prima disparou: 201% na variedade conilon e 212% na arábica.

Com relação à safra 2026, o clima deve voltar a ajudar — por isso a perspectiva de que será maior do que a anterior. A florada de agosto e setembro foi considerada boa, com influência do fenômeno La Niña, temperaturas mais amenas e chuvas regulares favorecendo a granação dos grãos. Mas isso, sozinho, não resolve o problema.

De acordo com o presidente da Abic, para que o consumidor sinta um alívio mais consistente, serão necessárias pelo menos duas safras positivas consecutivas, capazes de recompor volumes e devolver conforto à cadeia produtiva.

Enquanto isso, o consumo mostra resiliência. Em 2025, houve uma leve queda de 2,31% no mercado interno — a primeira retração relevante após anos de crescimento, apesar dos valores crescentes. O brasileiro segue consumindo, em média, 4,82 quilos de café torrado e moído por ano, o equivalente a cerca de 1.400 xícaras.