Produziu mais, recebeu menos: a conta amarga que o produtor gaúcho fechou em 2025

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na conta do produtor gaúcho, 2025 terminou no vermelho. Mesmo com um dezembro de leve respiro nos preços, quem vive da porteira para dentro fechou o ano recebendo menos do que no começo dele.

Dados divulgados nesta quarta-feira (28) pela Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) mostram que o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) acumulou deflação de 12,83% em 2025. Em dezembro, houve uma discreta alta mensal de 0,20%, insuficiente para reverter um ano marcado por quedas generalizadas.

O tombo mais expressivo veio do arroz, com retração de 46,9%, mas leite (-19%) e trigo (-17%) também puxaram o índice para baixo — em razão do aumento da oferta, que não acompanhou a demanda.

Do outro lado da planilha, os custos de produção até deram algum sinal de trégua. O Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) praticamente ficou estável em dezembro, com leve alta de 0,04%, pressionado sobretudo pelos fertilizantes. No acumulado do ano, porém, houve deflação de 1,09%, resultado da queda nos preços das commodities, da valorização do real — o dólar recuou cerca de 11% — e de menor peso dos tributos. Ainda assim, o alívio foi curto: o recuo no que o produtor recebe foi muito maior do que a redução no custo de produzir.

Na pecuária leiteira, o cenário seguiu a mesma lógica. O Índice de Insumos para Produção de Leite Cru do RS (ILC) fechou 2025 com deflação de 3,62%. Fertilizantes (-2,2%), silagem (-8,8%) e concentrado (-4,3%) ajudaram a segurar os custos, mas aumentos em itens como sal mineral (+10,6%), energia elétrica (+6,2%) e combustíveis (+1,6%) impediram qualquer sensação de conforto.