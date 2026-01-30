Por que o preço da cebola levou um município do sul do RS a decretar emergência

Dados da Emater indicam que cerca de 95% da produção já foi comercializada em São José do Norte, Tavares e Rio Grande. Emater / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em São José do Norte, no sul do Rio Grande do Sul, a cebola é mais um produto do agro que vive um paradoxo comum nos últimos meses: produção farta, qualidade reconhecida e prejuízo no bolso do agricultor. Diante do colapso nos preços pagos ao produtor, a prefeitura decretou Situação de Emergência Agrícola, válida por 120 dias, para buscar apoio dos governos estadual e federal.

O decreto nº 20.811 reconhece oficialmente que os valores praticados no mercado ficaram abaixo do custo médio de produção da cebola, principal cultura agrícola do município e base econômica de 1 mil agricultores familiares.

A decisão chama atenção porque ocorre em uma safra considerada uma das melhores dos últimos anos em produtividade e qualidade. Dados da Emater indicam que cerca de 95% da produção já foi comercializada na região formada por São José do Norte, Tavares e Rio Grande. Em São José do Norte, são 1,4 mil hectares cultivados, com produtividades médias em torno de 35 toneladas por hectare — desempenho favorecido por condições climáticas mais estáveis ao longo do ciclo.

Ou seja: o problema não foi o clima, nem a lavoura. Foi o mercado.

Segundo técnicos da Emater, as safras anteriores foram marcadas por estiagens, excesso de chuvas e outros eventos extremos, que fragilizaram financeiramente os produtores. Mesmo com a recuperação produtiva neste ciclo, muitos chegaram à colheita descapitalizados, sem fôlego para absorver mais um ano de margens negativas.