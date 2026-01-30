Os projetos que estão no radar do novo presidente do Irga em meio à crise do arroz

Velho esteve à frente da Federarroz entre 2019 e 2025. Alexandre Velho / Arquivo Pessoal

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) mudou de comando nesta semana. À frente da autarquia desde a última quarta-feira (28), o produtor rural e ex-presidente da Federação da Agricultura do Estado (Federarroz) Alexandre Velho assume o posto deixado por Eduardo Bonotto em um momento estratégico para o setor. Em entrevista ao programa Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, ele falou sobre a transição, prioridades da gestão e os próximos passos da instituição. Confira trechos.

Depois de estar à frente da Federarroz, como é estar à frente agora do Irga?

É um novo desafio, mas também vejo como um avanço. O governo acabou confiando no setor produtivo e nas entidades e indicou um produtor de arroz. A experiência que tive na Federarroz foi muito positiva para ter um olhar mais amplo sobre a cadeia e não poderia deixar de aceitar agora este desafio. Principalmente porque o convite partiu da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul).

O agro passou por muitras transformações durante a sua gestão à frente da Federarroz. Como percebe essa evolução?

O setor evoluiu muito tecnicamente com o uso de novas tecnologias, seja em manejo, como a rotação de culturas, seja em cultivares. Aumentamos a produtividade para, então, poder enfrentar este momento difícil de altos custos de produção. Isso traz uma obrigação aos produtores, para que tenham altas produtividades para enfrentar este desafio com relação a preços. Nos preocupa muito o desequilíbrio que existe hoje no setor.

A Federarroz é uma entidade que representa os produtores. Já o Irga é uma instituição voltada à pesquisa, à produção de conhecimento. O que pode ser feito dentro da autarquia com relação à realidade atual do setor arrozeiro, de preços em queda?

O Irga tem que focar naquilo que tem de mais forte, que é a tecnologia, o seu banco genético. Ou seja, tem que fornecer ferramentas técnicas para que os produtores se mantenham sustentáveis na lavoura. Isso se refere à produtividade. Outro papel importante do Irga é o de buscar abertura de mercado com a InvestRS (agência de desenvolvimento econômico do Estado), com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). A diretoria comercial do Irga tem que ajudar na busca de novos mercados para que possamos ter um equilíbrio melhor na oferta com relação à demanda.

E o que já está no teu radar com relação a projetos futuros?

Temos projetos com a InvestRS e a Apex de abertura de mercado. É necessário também evoluir no selo ambiental e no PSA (pagamento por serviços ambientais). Vamos ainda tentar viabilizar um trabalho para desenvolver alternativas para o uso do arroz como, por exemplo, no etanol. Pretendemos ter uma comissão de técnicos para estudar a área e, talvez, buscar junto à Embrapa, que já tem um projeto nesse sentido, algum termo de cooperação. Também está no radar um trabalho junto à Associação Brasileira de Nutricionistas (Asbran) e à cadeia produtiva do feijão para um uso maior do arroz na merenda escolar, nos programas sociais. E intensificar a campanha que já foi lançada de incentivo ao consumo do cereal.

Quando foi aprovado o uso dos recursos da taxa CDO para para ações de apoio ao setor, servidores se preocuparam com o possível comprometimento financeiro do Irga. Qual é a tua avaliação? Há previsão de concursos ou investimentos?

Sim, há previsão, a ser confirmada, de um concurso público. Atualmente, temos muitos funcionários na condição de temporários no Irga. Mas de forma alguma iremos comprometer a estrutura, pelo contrário. O que ocorre é que a taxa é recolhida pela indústria, mas quem banca são os produtores. Então, nada mais justo do que o excedente, aquilo que não for usado no orçamento e que voltaria ao caixa único do governo, possa ser usado em projetos que tragam benefícios para o setor produtivo. Lembrando, foi, inclusive, muito trabalhado por entidades do setor, como a Federarroz, uma melhoria no pagamento dos servidores do Irga e isso foi alcançado.

