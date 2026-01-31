Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Dupla com a uva
Notícia

Entre parreirais centenários, morango ganha espaço em Otávio Rocha

Transformações no interior do município ficam evidentes dentro da programação da Fecouva, que incorpora ao nome a 5ª Festa do Moranguinho 

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS