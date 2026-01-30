Cooperativismo gaúcho aposta no Planeta Atlântida para falar com jovens

No espaço do Sistema Ocergs, produtos e serviços de cooperativas serão apresentados de forma leve. Sistema Ocergs / Divulgação

De olho no futuro, o cooperativismo gaúcho decidiu ir ao encontro do público jovem. Entre esta sexta-feira (30) e sábado (31), estreia no Planeta Atlântida 2026, em Xangri-Lá, com o Espaço do Cooperativismo.

A presença no festival busca carimbar a marca SomosCoop e se aproximar das novas gerações. No espaço do Sistema Ocergs, produtos e serviços de cooperativas serão apresentados de forma leve, com distribuição de brindes e ativações pensadas para quem ainda está começando a olhar o mundo do trabalho e da economia.

Com faturamento anual de R$ 93 bilhões, o cooperativismo responde por cerca de 14% do PIB do Rio Grande do Sul, reúne mais de 4,2 milhões de cooperados, emprega aproximadamente 78 mil pessoas e soma mais de 370 cooperativas espalhadas pelo Estado.

O agro no Planeta

Cooperativismo também é agro — mas o Planeta não terá apenas essa vitrine do setor. No espaço Premium do festival, o público poderá conhecer e degustar diveros produtos agropecuários do Rio Grande do Sul, em ativações e por meio de pratos feito com carne ovina e de frango.