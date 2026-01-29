Cavalgada do Mar: o trabalho do agro por trás do tradicional evento à beira-mar

Diversos cuidados são tomados antes dos equídeos colocarem os seus cascos na areia. Seapi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Até esta sexta-feira (30), 320 cavalos, jumentos e mulas percorrem 150 quilômetros à beira-mar de praias no Litoral Norte. É a 40ª edição da Cavalgada do Mar, evento que já virou tradição no calendário gaúcho.

O que nem sempre salta aos olhos de quem cruza com a tropa é que a cavalgada começa bem antes do primeiro casco tocar a areia. Por trás da cena que chama a atenção de veranistas e moradores existe uma engrenagem agropecuária afinada, feita de cuidado sanitário e fiscalização — tudo para garantir que a tradição siga firme e sem tropeços.

O ritual começa no dia de concentração. Ali, os animais são apresentados a uma equipe de médicos veterinários habilitados pelo Instituto Cultural Cavalgada do Mar, responsável pela organização do evento. É quando se faz a avaliação clínica: checagem de lesões e condição física para enfrentar o percurso. Para esta edição, há animais que vieram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo — em sua maioria, equídeos usados para esporte e lazer nas propriedades.

Depois da triagem, entra em cena a fiscalização. Uma equipe da Secretaria Estadual da Agricultura, formada por dois médicos veterinários, quatro técnicos agrícolas e um motorista, confere a documentação: Guia de Trânsito Animal (GTA), exame negativo para anemia e comprovação de vacinação contra influenza.

São esses fiscais, inclusive, que acompanham os criadores e os animais ao longo de todo o trajeto. A coordenadora do trabalho e fiscal estadual agropecuária Luciana Borba explica que a presença constante da equipe decorre de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do RS e o Instituto Cultural Cavalgada do Mar.

— O objetivo é garantir a defesa sanitária animal e o cumprimento das condições de bem-estar — resume a coordenadora.

Além dos 320 animais, participam 400 pessoas do evento. Seapi / Divulgação

Além disso, ao longo dos 150 quilômetros, a Corsan garante água em pontos estratégicos, definidos pela equipe veterinária. Entre um município e outro, também foram estabelecidas paradas de descanso, com estrutura básica: água, energia elétrica e tempo para os animais recuperarem o fôlego.

E até a areia entra na conta. Cabe às prefeituras a limpeza das fezes deixadas na praia.

O trajeto começou em Torres, no último dia 23, e termina em Pinhal, amanhã.