Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

No Litoral Norte
Cavalgada do Mar: o trabalho do agro por trás do tradicional evento à beira-mar

Trajeto de 150 quilômetros termina nesta sexta-feira (30), em Pinhal, com a participação de 320 animais

Carolina Pastl

