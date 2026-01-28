Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Peixes no cardápio
Agricultura familiar chega a Capão da Canoa e Torres com produtos do campo e do mar

Duas feiras começam nesta quarta-feira (28) nas cidades do Litoral Norte

Carolina Pastl

