Agricultura familiar chega a Capão da Canoa e Torres com produtos do campo e do mar

Em Capão da Canoa, serão 59 estabelecimentos participando da feira deste ano. Fetraf-RS / Divulgação

Depois de marcar presença em Arroio do Sal, a agricultura familiar segue em ritmo de veraneio e desembarca, a partir desta quarta-feira (28), em Capão da Canoa e Torres para fechar a temporada de verão no Litoral Norte. Até domingo (1º), Capão recebe 59 agroindústrias na 3ª Feira da Agricultura Familiar. Já em Torres, outras 55 estarão reunidas até segunda-feira (2), na 12ª Feira Estadual da Agricultura Familiar, levando o sabor do campo (e do mar) direto para a mesa dos veranistas.

Os clássicos não irão faltar — haverá queijos coloniais, salames, cucas e geleias, que seguem como protagonistas. Mas o verão também dita o cardápio. Entre as novidades estará o pescado fresco da Agroindústria Everton Peixes e Frutos do Mar, de Capão da Canoa. À frente do negócio, Everton de Sá estreia na feira com filés de tainha, papa-terra, corvina e tilápia, além de camarão.

— Vou levar cerca de 30% do que produzo. Neste primeiro momento, a ideia é mais conhecer o público, divulgar o negócio e sentir o que tem mais aceitação — conta o pescador à coluna.

A matéria-prima vem do mar: é capturada na própria praia de Capão da Canoa e também em São José do Norte, conforme a época do ano e a safra. E, além de feiras, é comercializada na Peixaria da Família, o segundo negócio de Everton.

A expectativa das prefeituras, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, da Emater, da Fetag-RS e da Fetraf-RS é de boas vendas. E o otimismo tem base concreta. Em Arroio do Sal, onde a feira foi encerrada no último domingo, as 18 agroindústrias participantes somaram R$ 63,3 mil em comercialização — um sinal de que, no verão gaúcho, o campo segue encontrando seu público à beira-mar.

Saiba mais

3ª Feira da Agricultura Familiar

No Largo do Baronda, em Capão da Canoa

De 28 de janeiro a 1º de fevereiro

Das 13h às 23h

12ª Feira Estadual da Agricultura Familiar

Na Avenida Itapeva, esquina com a Rua Borges de Medeiros, em Torres

De 28 de janeiro a 2 de fevereiro

Das 15h às 23h30