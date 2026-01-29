A marca de azeite de oliva que deve dobrar a produção de azeitonas neste ano

Colheita inicia em fevereiro nos pomares da empresa e do resto do Estado. Prosperato / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Os olivais do Rio Grande do Sul entraram em 2026 dando motivos de sobra para otimismo no setor. Com inverno generoso em horas de frio e primavera sem excesso de chuva, a próxima safra de azeites promete ser recorde.

Na Prosperato, marca de azeite de oliva com sede em Caçapava do Sul, na Campanha, a projeção é de que seja possível produzir ao menos 50 mil litros de azeite neste ano, o dobro do volume registrado no ano passado.

— A chuva que ocorreu entre o fim de dezembro e a primeira quinzena de janeiro veio no momento exato. Agora os frutos ganham tamanho e aumentam nossa esperança de uma excelente colheita — detalha o mestre de lagar e diretor da empresa, Rafael Marchetti.

A atenção agora se volta para fevereiro, quando a colheita começa na Prosperato e no Rio Grande do Sul. Na empresa de Marchetti, há olivais em Caçapava do Sul, São Sepé, Sentinela do Sul e Barra do Ribeiro. E o desejo, a partir daqui, é simples: tempo firme.

— A chuva foi fundamental até agora, mas o ideal é que ela dê uma trégua em fevereiro, permitindo colher o fruto no ponto exato de maturação, sem excesso de umidade — acrescente o mestre de lagar.

Safra recorde no horizonte gaúcho

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flávio Obino, a expectativa é superar o patamar dos 580 mil litros produzidos em 2023.

— Nosso sonho é chegar a 1 milhão de litros de azeite em 2026. O recorde está aí para ser batido. Deixa a gente sonhar — brincou ainda Obino.

Além do clima, outro fator que pesa a favor são os pomares, que estão mais maduros, acrescenta o dirigente:

— As árvores estão mais velhas e mais produtivas.

Hoje, o Rio Grande do Sul soma cerca de 6,5 mil hectares de oliveiras em produção, enquanto o Brasil chega a aproximadamente 8 mil hectares.