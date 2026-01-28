Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Início de uma recuperação
2026: o ano em que a indústria de máquinas agrícolas gaúcha pode voltar a respirar sem aparelhos

No Brasil, Abimaq projeta crescimento de 3,4% no faturamento com as vendas de máquinário

Carolina Pastl

