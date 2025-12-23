Vinícola da Serra investirá R$ 10 milhões em 2026: "pacote" inclui um espaço de enoturismo, com hotel

Projeto arquitetônico da cave subterrânea, que faz parte do espaço de enoturismo. Projeto Equevo / Nova Aliança,Divulgação

Entre uma vindima e outra, a vinícola cooperativa Nova Aliança projeta dar forma ao projeto de enoturismo em Flores da Cunha, na Serra. O espaço será erguido a partir de um investimento de R$ 4 milhões, dentro de um total de R$ 10 milhões que será aportado em 2026. O CEO Heleno Facchin explica que a meta é chegar à colheita de 2027 com o complexo pronto. A depender, claro, de fatores como tempo e obras.

— Esse espaço faz parte de um ambiente que também terá um hotel, onde queremos acolher as pessoas, contará com memorial, vinícola boutique, espaço gastronômico. Onde os consumidores vão poder também escolher os bons vinhos, sucos, espumantes — conta Facchin à coluna.

Para a colheita de 2026, a expectativa é de uma safra boa em quantidade e qualidade: são 40 milhões de quilos de uva, sendo 1 milhão de quilos da fruta produzida em sistema orgânico. A vinícola tem três unidades industriais, em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento e soma mais de 600 famílias na produção, em 15 municípios da Serra. O CEO da Nova Aliança explica de a cooperativa soma entre 5% e 7% do processamento total de uva no Brasil. Em 2025, entre outras distinções, foi escolhida a vinícola do ano pela Associação Brasileira de Sommeliers — Seção Rio Grande do Sul (ABS-RS).

— Esses investimentos (que foram feitos em 2025 e serão em 2026) fazem total sentido e vão ao encontro da nossa estratégia de criar experiências positivas para a sociedade por meio da uva do nosso cooperado — completa Facchin.