Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

O mapa do sabor
Notícia

Vendas das agroindústrias familiares do RS movimentam 15 mil famílias e R$ 400 milhões por ano

Levantamento inédito feito pela Fetag-RS mostra o tamanho do segmento que virou sucesso em feiras pelo Estado

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS