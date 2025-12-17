Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Verão à vista
Notícia

É tempo de melancia nas feiras orgânicas: fruta começa a chegar à Capital

Entrada na safra foi um pouco depois do período habitual e seguirá nas bancas por dois meses  

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS