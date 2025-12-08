Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Olivoturismo
Notícia

Setor dá os primeiros passos para transformar o azeite brasileiro em experiência turística

Ibraoliva anunciou, durante evento em Bagé, a criação de um projeto nacional voltado ao olivoturismo

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS