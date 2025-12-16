Sancionada lei para ações de apoio ao arroz no RS; veja qual o próximo passo

A ideia é desenvolver programas em dois eixos, a partir dos recursos que provêm da taxa. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite sancionou na segunda-feira (16) a lei 16.407/2025, que trata de mudança no regramento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Na prática, passa a permitir o uso de recursos da taxa de Cooperação para o Desenvolvimento da Orizicultura (CDO) para ações de fomento e apoio ao setor.

Agora, a tarefa será a da regulamentação. O texto já vem sendo desenhado por um grupo de trabalho que envolve diferentes pastas e deve finalizar o conteúdo em breve. A ideia é desenvolver programas em dois eixos, a partir dos recursos que provêm da taxa.

Um deles é de apoio, com investimento de R$ 20 milhões, destinado a uma espécie de bonificação para operações de venda externa do arroz. O outro, com aporte de R$ 18 milhões, para auxílio a produtores afetados pela catástrofe climática de 2024.