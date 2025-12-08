Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Entre produção e mercado
Notícia

"Safra boa, mas frustrante": reta final da colheita de trigo no RS expõe contrastes

Até o momento, 93% dos 1,14 milhão de hectares semeados com o cereal foram colhidos, segundo a Emater

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS