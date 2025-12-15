Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Lazer e produção 
RS incluiu 33 atividades no "mapa" do turismo rural apto a registro no ministério

Secretaria Estadual de Turismo tem feito a articulação junto à pasta federal, para o reconhecimento que habilita ao cadastro na área

Gisele Loeblein

