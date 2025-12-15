RS incluiu 33 atividades no "mapa" do turismo rural apto a registro no ministério

Entre as 33 atividades incluídas para o cadastro estão vivências ligadas ao cultivo de morango e bergamota. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul já conseguiu colocar "no mapa" do turismo rural 33 atividades e experiências desenvolvidas por produtores. Essa é a quantidade de iniciativas incluídas junto ao Cadastur, cadastro do Ministério do Turismo para quem atua no segmento, de forma conjunta com a atividade agropecuária. A próxima meta está definida: colocar na relação hospedagem e atividades de gastronomia.

Uma modificação feita na Lei Geral de Turismo permitiu que o produtor se se registrasse também como empreendedor de turismo, sem que isso interfira nos benefícios da atividade agro. Secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini explica por que é importante fazer o cadastro:

— O produtor pode buscar linhas de financiamento do Fungetur, sem que isso interfira nas linhas de financiamento da agricultura. Pode comercializar dentro da propriedade como produto de turismo, ampliando a renda.

Entre as 33 atividades incluídas para o cadastro estão vivências ligadas ao cultivo de morango, bergamota, maçã, experiências com meliponicultura (abelhas sem ferrão, vivências rurais e pedagógicas; atividades de campo, tosquia e manejo, colha e pague.

— Precisamos avançar (nas atividades inclusas), criou uma expectativa no setor, especialmente para a sucessão familiar — completa o secretário.