Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Caixa mais vazio
Notícia

Queda no preço do arroz deve reduzir em quase 30% a arrecadação de ICMS no RS

Estudo é da assessoria econômica da Farsul e foi divulgado nesta quinta-feira (18)

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS