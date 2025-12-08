Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Volta por cima
Quando a superação monta junto: ginete supera acidente e leva pódio em prova do cavalo crioulo

Itano Figueiredo conquistou o primeiro lugar no Inclusão de Ouro, competição da raça que incentiva a participação de pessoas com deficiência

Carolina Pastl

