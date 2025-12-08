Quando a superação monta junto: ginete supera acidente e leva pódio em prova do cavalo crioulo

Ginete e a égua gateada El Barquero 33 Chubut (Box 12), da Cabanha Bocal de Ferro, de Arroio Grande, no sul do Estado. João Morais / ABCCC/Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A paixão pela velocidade e pelo cavalo crioulo trouxe um novo capítulo à vida de Itano Figueiredo. Após um acidente automobilístico que comprometeu parte dos movimentos de suas pernas, o ginete encontrou nas competições equestres a adrenalina que buscava. E, no último sábado (6), conquistou o primeiro lugar na prova Inclusão de Ouro, modalidade que incentiva a participação de pessoas com deficiência nas provas da raça. Ao lado da égua gateada El Barquero 33 Chubut (Box 12), da Cabanha Bocal de Ferro, de Arroio Grande, no sul do Estado, a dupla contabilizou 10,855 pontos.

O desempenho chamou atenção da comissão brasileira de paradestramento, que o convidou para integrar a equipe nacional. A expectativa agora é conquistar uma vaga na equipe que disputará as provas, no próximo ano, na Alemanha. A última etapa, que classifica cinco atletas para representar o Brasil, será realizada em março de 2026, em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

— Estar aqui depois do acidente não tem preço. É o cavalo crioulo levando talento para o mundo — comemorou o ginete.

Além da Inclusão de Ouro, outras cinco modalidades esportivas foram parte da programação da 3ª Semana do Cavalo Crioulo. Ao todo, 252 conjuntos, provenientes dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, passaram pelas Arenas do Cavalo Crioulo e Vetnil.