Quais os cinco produtos com as maiores altas de venda em dezembro na Ceasa da Capital

Frutas estão no topo das maiores altas de volumes comercializados em dezembro Ceasa / Divulgação

O domingo (21 e 28) será de portões abertos na Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa), na Capital. O espaço estará aberto para dar conta da demanda extra do Natal (veja horários no quadro). E na lista dos itens mais vendidos estão...frutas! Além de estarem presente à mesa das celebrações do período, são produtos refrescantes.

— São as frutas que ganham o protagonismo nesta época do ano. A melancia foi o produto mais comercializado da Ceasa em dezembro, ficando inclusive à frente do tomate e da batata — observa Léo Marques, gerente técnico da Ceasa.

Levantamento feito pela área aponta que a melancia foi a fruta que mais teve alta no volume diário comercializado em dezembro, na comparação com novembro: 112%. Morango, abacaxi, uva e melão espanhol completam os cinco hortigranjeiros com os maiores aumentos de venda no no mês, até o momento.

Na relação do maior volume vendido, em dezembro, a melancia segue líder, formando com tomate, batata, laranja e mamão top cinco da Ceasa na Capital.





Horários de domingo:

Dias 21 e 28, o mesmo das segundas-feiras: produtores, 6h; portões 5 e 6, 7h; público geral, das 7h às 13h; flores, das 7h às 15h; carnes/pescado, 7h30min às 17h e embalagens, das 7h às 14





Os cinco maiores aumentos de venda em dezembro (em %)

Melancia: 112

Morango: 98

Abacaxi: 73

Uva: 59

Melão espanhol: 48

(Fonte: gerência técnica da Ceasa)