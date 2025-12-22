Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Doce na prateleira, amargo para o produtor
Notícia

Produtores e indústria do pêssego do RS pedem ajuda ao governo federal; entenda o motivo

Reunião marcada com a Conab nesta segunda-feira (22) na prefeitura de Pelotas irá discutir medidas de apoio

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS