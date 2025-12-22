Produtores e indústria do pêssego do RS pedem ajuda ao governo federal; entenda o motivo

Em Pelotas, projeção é de que esta safra produza entre 40 e 45 mil toneladas até janeiro — alta que varia de cerca de 33% a 50%. Adriano Bosenbecker / Divulgação

A safra de pêssegos que chega doce na gôndola do supermercado está com um sabor amargo para o produtor gaúcho. Em Pelotas, principal município produtor do Estado, o setor lida com perdas nos pomares e preços abaixo do custo de produção. Problema que será trazido à mesa nesta segunda-feira (22), em reunião na prefeitura de Pelotas com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e entidades do setor. O objetivo é discutir medidas de apoio do governo federal, como a compra garantida de pêssegos enlatados.

— O nosso cenário é bem desfavorável — resume Adriano Bosenbecker, presidente da Associação de Produtores de Pêssego da Região de Pelotas (APPRP).

Apesar da perspectiva de boa safra que marcou quase todo o ciclo do pêssego, as chuvas recentes atrasaram a colheita das variedades mais expressivas e aumentaram a incidência de doenças como a podridão-parda, explica o dirigente:

— Na variedade esmeralda, que representa de 30% a 40% da produção, as perdas chegaram a 50%.

Já dentro da indústria, produtores reclamam do preço do quilo pré-safra, que este ano foi de R$ 2,10 para tipo I e R$ 1,85 para tipo II, valores abaixo dos recebidos em 2024. No ano passado, a fruta foi comercializada a R$ 2,50 e R$ 2,20, respectivamente.

— A colheita será maior que a do ano passado (40 e 45 mil toneladas até janeiro — alta que varia de cerca de 33% a 50%), mas os custos aumentaram muito e, com todas as perdas, a maioria vai gastar mais, produzir mais, trabalhar mais e receber menos no final — esclarece Bosenbecker.

Pelotas concentra mais de 600 produtores, de quase mil na região, com 3,2 mil hectares plantados na cidade e 4,6 mil na região.