Por que o setor não vendeu nem metade do arroz ofertado à Conab

A medida veio a partir de demanda do setor, frente à grave crise que se evidencia na oferta elevada e preços em queda. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Se o trigo saiu da praça com placa de “vendido” nos leilões da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizados na última semana, o arroz ficou pelo caminho. Enquanto o cereal de inverno teve 100% do volume arrematado, o grão não chegou nem à metade da comercialização esperada. Apenas 47,9% das 444,92 mil toneladas ofertadas foram adquiridas. O recurso não utilizado, agora, retorna aos cofres da União.

A medida, vale lembrar, veio a partir de demanda do setor, frente à grave crise que se evidencia na oferta elevada e preços em queda e inferiores ao valor mínimo estabelecido pelo governo federal para a safra 2024/2025 (ou seja, a produção colhida neste ano).

Para que novas rodadas de leilões sejam realizadas, será necessária uma nova negociação de portaria interministerial — nos mesmos moldes da que viabilizou a compra pública recém-encerrada.

Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Denis Dias Nunes, a baixa adesão não veio do campo, mas da indústria:

— Os produtores aderiram bem. As indústrias é que não entraram nos PEPs (Prêmio para Escoamento do Produto).

Nunes acrescenta que os prazos apertados dificultaram a atuação das tradings na efetivação das compras.

Já para o diretor-executivo do Sindicato da Indústria do Arroz no Estado (Sindarroz), Tiago Barata, o saldo não foi negativo, apesar do percentual modesto:

— Foram negociados prêmios para 37 mil toneladas. Pode parecer pouco diante do volume ofertado, mas não é.

Barata também aponta que o desempenho foi limitado por uma combinação de fatores: exigências burocráticas, tempo curto e o momento do calendário, com muitas empresas em férias coletivas.