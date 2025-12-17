Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Na ceia de Natal
Por que o preço do peru pesa mais no bolso do que o de outras aves

José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), esclareceu à coluna a informação

Carolina Pastl

