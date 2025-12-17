Por que o preço do peru pesa mais no bolso do que o de outras aves

No RS, a produção de aves natalinas está distribuída por regiões como Vale do Caí, Serra Gaúcha, Passo Fundo e Erechim. Divulgação / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na ceia de Natal, o peru costuma ocupar o centro da mesa — e também da lista de gastos. Não é por acaso. Diferentemente do frango que abastece o prato do brasileiro o ano inteiro, a ave natalina carrega um custo que começa bem antes de chegar ao forno.

No campo, o peru tem um ciclo de criação mais longo. O consumo de ração é maior, e a alimentação precisa ser mais balanceada. O manejo também é mais rigoroso, com cuidados sanitários e genéticos que elevam o uso de insumos ao longo da produção, explica José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

Depois da porteira, o custo não diminui. Pelo contrário. O peru demanda embalagens especiais, tempero industrializado, processos de congelamento e resfriamento e uma logística dedicada. É uma ave grande, pesada e sazonal — demandada em poucas semanas do ano.

— É um consumo concentrado em um curto período. Toda a estrutura precisa estar pronta para atender essa demanda específica, e isso encarece o processo — acrescenta Santos.

Os números do setor, divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), ajudam a entender o cenário. O consumo per capita de peru no Brasil é de apenas 0,297 quilo por habitante ao ano. Já o frango passa dos 46 quilos.

O peso do peru é, em média, de 7,9 quilos, enquanto o de aves natalinas chega a 3,5 quilos.

Além disso, outras aves natalinas, como chester, conseguem preços mais acessíveis justamente por terem genética menos exigente e maior flexibilidade produtiva.

No Rio Grande do Sul, a produção de aves natalinas está distribuída por regiões como Vale do Caí, Serra Gaúcha, Passo Fundo e Erechim. No caso do peru, inclusive, o Estado é um dos principais produtores e tem produção concentrada na região de Caxias do Sul.