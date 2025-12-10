Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Desacelerou
Por que 2026 deve ser um ano de ressaca para o setor de máquinas agrícolas no RS

Mesmo que a safra seja cheia, agricultores do Estado focarão no pagamento de dívidas acumuladas

Carolina Pastl

