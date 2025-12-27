Para o produtor de aves e suínos, férias são sinônimo de atenção redobrada nas granjas

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Enquanto o calendário de fim de ano é sinônimo de descanso ou mesmo viagens para alguns, quem vive da produção de aves e suínos precisa adicionar um item extra à mala: a biosseguridade. De olho nesse período de maior circulação de pessoas, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lançou uma campanha de orientação voltada às famílias de produtores, com alertas específicos para o retorno às granjas após férias e deslocamentos.
Apresentadas pelo presidente da entidade, Ricardo Santin, as orientações miram justamente nos riscos que costumam passar despercebidos nesta época do ano. Roupas, calçados, malas, veículos e até alimentos trazidos de viagens podem funcionar como vetores de agentes infecciosos.
— O período de fim de ano é naturalmente marcado por deslocamentos e reencontros. Mas, para quem produz, cada retorno à granja exige disciplina — destaca Santin.
O alerta ganha peso diante do cenário internacional. Embora o Brasil siga sem registros de influenza aviária e de peste suína africana (PSA) em seus plantéis comerciais, essas enfermidades têm provocado prejuízos expressivos em grandes países produtores. No caso da PSA, a atenção é máxima: produtos de carne suína trazidos do exterior, mesmo em pequenas quantidades, podem carregar o vírus e dar início a um foco da doença se descartados de forma inadequada.
Ao longo do conteúdo, a ABPA reforça um roteiro de cuidados antes do retorno às propriedades. Entre eles estão a troca completa de roupas e calçados usados fora da granja, a higienização rigorosa de veículos, o uso obrigatório das barreiras sanitárias, o respeito ao período de vazio sanitário após viagens ou visitas externas e a proibição da entrada de alimentos trazidos do exterior. Confira a lista abaixo.
Os cuidados
- Troca completa de roupas e calçados utilizados fora da propriedade
- Higienização rigorosa de veículos, incluindo pneus, tapetes e carrocerias
- Passagem obrigatória por barreiras sanitárias, com pedilúvio, lavagem das mãos e, quando existente, banho sanitário
- Respeito ao período de vazio sanitário após visitas externas ou viagens
- Proibição da entrada de alimentos trazidos do exterior, especialmente produtos de origem suína
- Redução do contato com animais silvestres e reforço da proteção das estruturas das granjas
Fonte: ABPA