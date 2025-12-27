Para o produtor de aves e suínos, férias são sinônimo de atenção redobrada nas granjas

Entre as orientações, a ABPA reforça um roteiro de cuidados antes do retorno às propriedades. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Enquanto o calendário de fim de ano é sinônimo de descanso ou mesmo viagens para alguns, quem vive da produção de aves e suínos precisa adicionar um item extra à mala: a biosseguridade. De olho nesse período de maior circulação de pessoas, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lançou uma campanha de orientação voltada às famílias de produtores, com alertas específicos para o retorno às granjas após férias e deslocamentos.

Apresentadas pelo presidente da entidade, Ricardo Santin, as orientações miram justamente nos riscos que costumam passar despercebidos nesta época do ano. Roupas, calçados, malas, veículos e até alimentos trazidos de viagens podem funcionar como vetores de agentes infecciosos.

— O período de fim de ano é naturalmente marcado por deslocamentos e reencontros. Mas, para quem produz, cada retorno à granja exige disciplina — destaca Santin.

O alerta ganha peso diante do cenário internacional. Embora o Brasil siga sem registros de influenza aviária e de peste suína africana (PSA) em seus plantéis comerciais, essas enfermidades têm provocado prejuízos expressivos em grandes países produtores. No caso da PSA, a atenção é máxima: produtos de carne suína trazidos do exterior, mesmo em pequenas quantidades, podem carregar o vírus e dar início a um foco da doença se descartados de forma inadequada.

Ao longo do conteúdo, a ABPA reforça um roteiro de cuidados antes do retorno às propriedades. Entre eles estão a troca completa de roupas e calçados usados fora da granja, a higienização rigorosa de veículos, o uso obrigatório das barreiras sanitárias, o respeito ao período de vazio sanitário após viagens ou visitas externas e a proibição da entrada de alimentos trazidos do exterior. Confira a lista abaixo.

Os cuidados

Troca completa de roupas e calçados utilizados fora da propriedade

Higienização rigorosa de veículos, incluindo pneus, tapetes e carrocerias

Passagem obrigatória por barreiras sanitárias, com pedilúvio, lavagem das mãos e, quando existente, banho sanitário

Respeito ao período de vazio sanitário após visitas externas ou viagens

Proibição da entrada de alimentos trazidos do exterior, especialmente produtos de origem suína

Redução do contato com animais silvestres e reforço da proteção das estruturas das granjas

Fonte: ABPA