Os dois municípios que lideram a produção de ovos e frango no RS

Está em Farroupilha, na Serra, a maior capacidade de alojamento para a produção de ovos no Estado. Carlos Macedo / Agencia RBS

Na metade norte do Rio Grande do Sul, entre serras e vales, estão os municípios com a maior capacidade de produção de ovos e frangos de corte do Estado. Farroupilha e Marau foram homenageados neste final de semana no Jantar do Galo, evento promovido pela Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) em celebração aos 60 anos da entidade.

Em Farroupilha, na Serra, o destaque é a produção de ovos. Segundo dados de 2024 da Plataforma de Defesa Sanitária Animal do Estado (PDSA-RS), o município pode abrigar até 2,1 milhões de aves. Para o secretário da Agricultura, Rennan Bondan, isso não acontece por acaso:

— Farroupilha construiu uma base agrícola sólida desde a colonização, com forte presença da agricultura familiar e do empreendedorismo rural. Essa cultura de trabalho, investimento nas propriedades e melhoria contínua ao longo do tempo permitiu a profissionalização da atividade — explica Bondan.

O secretário também destaca a organização do setor e os investimentos em tecnologia:

— As granjas investiram em automação, biossegurança, sanidade, nutrição animal e rastreabilidade. Hoje, não se trata apenas de produzir mais, mas de produzir melhor, com padrão de qualidade compatível com os maiores polos do país.

Já Marau se sobressai na produção de frango de corte, voltado à carne, com capacidade para 7 milhões de aves distribuídas em 112 granjas. Para o secretário de Inovação, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Carlos Tonial, o sucesso do município vem da visão empreendedora de empresas que se instalaram na região:

— Na década de 1980, foi fundada a Borella Avícola e, quase simultaneamente, surgiu uma indústria metalúrgica. Isso criou um ecossistema que envolveu tanto a indústria avícola, preparada para atender às demandas do setor, quanto as propriedades rurais, apoiadas pelas indústrias mecânicas para montagem dos alojamentos — explica Tonial.

O presidente da Asgav, José Eduardo dos Santos, acrescenta que a logística também é determinante:

— A proximidade geográfica dos sistemas integrados com a indústria e a qualidade das estradas ajudam a garantir a capacidade produtiva desses municípios.